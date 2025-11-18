Jazeera Airways поможет чеченским паломникам добраться до Медины

Паломнические авиарейсы по маршруту Медина – Грозный будет выполнять кувейтская авиакомпания Jazeera Airways, хадж в святые места в нынешнем году совершат 10 тысяч жителей Северного Кавказа.

Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways открывает рейсы из Медины в Грозный (Чечня), сообщили в пресс-службе аэропорта "Северный" чеченской столицы.

"На начальном этапе, в период месяца Рамадан, рейсы будут выполняться по маршруту Грозный - Медина. Программа ориентирована на перевозку паломников, направляющихся для совершения умры"

Авиакомпания была основана в 2004 году, ее авиапарк на сегодняшний день состоит из 24 авиалайнеров A320, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее мы писали о том, что в республиках Северного Кавказа увеличилось общее число квот на хадж, который в нынешнем 2026 году совершат более 10 тыс жителей региона, сообщили председатель муфтията Республики Дагестан Мурад Исмаилов, заместитель муфтия Ставропольского края Мурат Бердиев и начальник комитета по делам молодежи Духовного управления мусульман КЧР, имам Соборной мечети Черкесска Динислам Семенов.