На Северном Кавказе выделили больше квот в хадж

В республиках Северного Кавказа увеличилось общее число квот на хадж. В этом году более 10 тыс жителей региона совершат паломничество в Мекку.

В этом году количество квот на хадж увеличивается в регионах СКФО – Дагестане, Карачаево-Черкессии и Ставропольском Крае.

Об этом сообщили председатель муфтията Республики Дагестан Мурад Исмаилов, заместитель муфтия Ставропольского края Мурат Бердиев и начальник комитета по делам молодежи Духовного управления мусульман КЧР, имам Соборной мечети Черкесска Динислам Семенов.

"В этом году в Ставропольском крае квота на хадж выдана на 100 человек. В этом году мы первый раз открыли отдел хаджа и умры, если желающих будет больше, то в следующем году будем рассматривать вопрос по увеличению квот"

– Мурат Бердиев

По его словам, в прошлом году на Ставрополье квота не выделялась вообще.

Представитель Республики Дагестан Мурад Исмаилов поделился, что в этом году от региона в паломничество отправятся более 10 тыс человек – один из самых больших показателей среди северокавказских республик.

Карачаево-Черкесии в 2026 году выделили на 100 квот больше, чем в 2025 году, поделился Динислам Семенов. По его словам, в этом году от республики было заполнено 450 квот.

"Если еще 5 лет назад у людей не было настроя ездить в паломничество, то в последнее время он появляется у большего количества человек"

– Динислам Семенов