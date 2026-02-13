Вестник Кавказа

Партия "Гражданский договор" назвала кандидатов в премьеры Армении

Кандидатов в премьеры Армении определили в партии "Гражданский договор". Никол Пашинян лидирует после первого этапа голосования.

Партия "Гражданский договор" премьера Никола Пашиняна назвала кандидатов на пост главы правительства Армении после первого этапа голосования.  

В предварительный список вошли Никол Пашинян, глава Минобороны Сурен Папикян, глава экономического ведомства Геворг Папоян, глава МИД Арарат Мирзоян, спикер парламента Ален Симонян и другие представители армянского политического истеблишмента. 

Кандидат определится на финальном голосовании, которое пройдет в конце марта. Отметим, что Пашинян по итогам предварительного голосования опередил остальных кандидатов, набрав 894 голоса. На второй строчке электорального списка глава Минобороны Папикян, который набрал 780 голосов. 

Напомним, что выборы в парламент Армении пройдут 7 июня.

