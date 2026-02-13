Вестник Кавказа

Экспорт армянского вина в 2025 году: объемы упали, но выручка выросла
В 2025 году Армения сократила экспорт вина на 3,1%, но заработала на 12,7% больше благодаря росту цен.

Предварительные итоги 2025 года, обнародованные Фондом виноградарства и виноделия Армении, зафиксировали разнонаправленную динамику в винном экспорте: объемы снизились на 3,1%, тогда как стоимость поставок увеличилась на 12,7%.

Рост выручки при падающих объемах объясняется удорожанием продукта: если в 2024 году средняя цена экспортной бутылки (0,7 л) составляла $2,78, то в 2025 она достигла $3,24.

Россия остается безусловным лидером среди покупателей (72% экспорта), и рост средней цены вина в этом направлении совпал с общемировой тенденцией. Аналогичное удорожание, по данным Фонда, произошло во Франции, а также в Швейцарии и Китае.

