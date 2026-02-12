Трамп пригрозил Ирану: второй авианосец нужен на случай провала переговоров

Трамп надеется на сделку с Ираном, но держит второй авианосец в регионе на случай срыва диалога, при котором, по словам американского президента, Тегеран ждут серьезные последствия.

Президент США Дональд Трамп пояснил, что усиление американской группировки вторым авианосцем на Ближнем Востоке необходимо как резервный вариант на случай срыва возможной сделки с Ираном.

"Если мы не заключим сделку (с Ираном — ред.), нам она (вторая авианосная группа — ред.) понадобится. Если же сделка будет, она очень скоро отправится назад"

— Дональд Трамп

Трамп выразил надежду на успех переговоров с Ираном, но пригрозил серьезными последствиями в случае провала диалога. По словам американского президента, для Тегерана этот день станет "очень плохим".