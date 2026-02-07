Представители ООН не приглашены на заседание Совета мира

Первое заседание Совета мира по Газе в Вашингтоне вероятно пройдет без участия ООН – пока соответствующих приглашений не поступало, рассказал Джжаррик.

Представители Организации Объединенных Наций (ООН) не получали приглашение участвовать в первом заседании Совета мира, назначенном на 19 февраля, поделился официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик на брифинге

"Мне неизвестно о том, что от нас кто-то будет в Вашингтоне, если что-то поменяется, то я дам вам знать"

– Дюжаррик

Он уточнил, что организация намерена координировать деятельность с Советом мира в основном через Рамиза Алакбарова – заместителя спецкоординатора ООН на Ближнем Востоке.

Отметим, что генсеку ООН Антониу Гуттеришу также не поступало приглашение войти в Совет мира.

Устав Совета мира был подписан 22 января, к новой организации подключились десятки государств.

Совет мира был создан главой Белого дома Дональдом Трампом с одобрения Совбеза ООН. В ноябре 2025 года СБ ООН принял резолюцию 2803, в которой был одобрен план Трампа по прекращению конфликта в Газе, а также создание "Совета мира", который будет координировать восстановление палестинского эксклава, осуществлять надзор за переходной администрацией и координировать доставку гуманитарной помощи. Мандат Совета, согласно резолюции Совбеза, действует до конца 2027 года.