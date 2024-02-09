Вестник Кавказа

BP и партнеры вложили в "Азери-Чираг-Гюнешли" почти $2 млрд за год

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В "Азери-Чираг и Глубоководный Гюнешли" за прошлый год вложено порядка $1,8 млрд. Похожая сумма была потрачена на объект в 2024 году.

Компания BP и партнеры вложили в азербайджанское месторождения "Азери-Чираг и Глубоководный Гюнешли" (АЧГ) $1,8 млрд в прошлом году. Более $560 млн пришлись на операционные расходы, информирует BP-Azerbaijan. 

Отметим, что в 2024 году компания потратила на месторождение примерно эту же сумму, однако операционные расходы составили чуть меньше – около $535. 

Напомним, что АЧГ является крупнейшим нефтяным месторождением в Азербайджане, однако здесь также добывают и природный газ из глубоководных пластов под нефтяными залежами. Так, за прошлый было извлечено 14,1 млрд куб м газа.

