Азербайджан нарастил добычу попутного газа до 15,4 млрд куб м в 2025 году

Попутный газ обеспечил 30,3% газодобычи Азербайджана в 2025 году. Общий объем составил 15,4 млрд куб м, превысив на 2,1% показатели 2024 года.

По итогам 2025 года объем добычи попутного газа в Азербайджане достиг 15 млрд 416,22 млн куб м. Показатель вырос на 2,1% по сравнению с предыдущим годом. Данные привел Государственный комитет статистики Азербайджанской Республики.

Доля товарного газа в общем объеме составила 4 млрд 22,57 млн куб м, что превысило показатель 2024 года на 5,3%.

Попутный газ в минувшем 2025 году обеспечил 30,3% от общего объема добычи газа в стране. Оставшиеся 79,7% пришлись на природный газ, объемы которого составили почти 35, 5 млрд куб м, что на 0,5% выше уровня позапрошлого года.