Названы имена кандидатов на пост председателя ГА ООН

Выборы председателя Генассамблеи ООН пройдут летом, на пост претендуют трое, в том числе представитель Палестины.
Имена трех кандидатов на пост председателя 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) огласила представитель офиса председателя 80-й сессии ГА Ла Нейс Коллинз.
На пост претендуют:
- глава МИД Бангладеш Тухид Хоссейн,
- постоянный секретарь МИД Кипра Андреас Какурис,
- постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.
Выборы пройдут 2 июня 2026 года. Документ в котором представлено видение кандидатом будущего ГА ООН представил на данный момент только Рияд Мансур.
Отметим, что в июле состоятся выборы нового генерального секретаря ООН - полномочия Антониу Гутерриш на посту генсека истекают 31 декабря 2026 года.