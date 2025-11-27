Вестник Кавказа

Названы имена кандидатов на пост председателя ГА ООН

Здание ООН в Нью-Йорке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выборы председателя Генассамблеи ООН пройдут летом, на пост претендуют трое, в том числе представитель Палестины.

Имена трех кандидатов на пост председателя 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) огласила представитель офиса председателя 80-й сессии ГА Ла Нейс Коллинз.

На пост претендуют:

  • глава МИД Бангладеш Тухид Хоссейн,
  • постоянный секретарь МИД Кипра Андреас Какурис,
  • постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.

Выборы пройдут 2 июня 2026 года. Документ в котором представлено видение кандидатом будущего ГА ООН представил на данный момент только Рияд Мансур.

Отметим, что в июле состоятся выборы нового генерального секретаря ООН - полномочия Антониу Гутерриш на посту генсека истекают 31 декабря 2026 года.

