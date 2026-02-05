Вестник Кавказа

В Анапе оценили последствия землетрясения

Власти Анапы оценили последствия землетрясения магнитудой 4,8. В ряде соцобъектов выявили трещины, которые уже устраняются рабочими.

Заместитель главы администрации Анапы Наталья Рябоконь сообщила, что в результате землетрясения на некоторых социальных объектах города были обнаружены трещины. По ее словам, эти повреждения не угрожают безопасности людей и устойчивости зданий.

Как следует из официального сообщения, после ночных подземных толчков, которые ощутили многие жители, были оперативно задействованы все службы. На ряде соцобъектов найдены несущественные повреждения в виде трещин, которые сейчас устраняются. Угрозы обрушения нет.

Напомним, что землетрясение с магнитудой 4,8 было зарегистрировано Европейско-Средиземноморским сейсмологическим центром в 30 км от Новороссийска. Его эпицентр находился в 35 км к северо-западу от города, недалеко от станицы Анапской. Очаг сейсмособытия располагался на глубине порядка 10 км.

