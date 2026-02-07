МИД России и Госдеп не прерывают контакты – Москва

Контакты между МИД России и Госдепартаментом США не прекращались, они ведутся и в данный момент, причем активно, рассказал глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.

– Александр Гусаров

Дипломат напомнил, что в минувшем году, в достаточно сжатые сроки удалось достичь договоренностей, упростивших кадровое комплектование и ежедневную работу дипмиссий РФ и США, процесс проходил под руководством посла РФ в США Александра Дарчиева и заместителя помощника главы Госдепа Сонаты Коултер, передает "Коммерсантъ".

Однако, констатировал Гусаров, затем темп улучшения несколько снизился. По словам главы департамента, это связано с различиями в том, как стороны оценивают пределы возможного в рамках диалога по "раздражителям".