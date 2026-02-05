В Грузии появится государственный банк развития

Работающая на протяжении 12 лет программа "Производи в Грузии" и Фонд развития Грузии будут объединены в одну структуру для экономии бюджетных расходов – об этом проинформировал грузинское население глава Кабинета министров Ираклий Кобахидзе.

Председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал о планах властей объединить госструктуры, занятые финансовой поддержкой грузинского бизнеса, в единый государственный банк развития.

Кобахидзе пояснил, что это решение – часть масштабных реформ по совершенствованию госуправления. Сейчас в республике действуют Фонд развития и отдельная программа "Производи в Грузии", занимающиеся, по сути, одним и тем же делом, и они подлежат реорганизации в один госорган.

"Будет создано единое учреждение, которое будет наделено соответствующими функциями поддержки грузинского производства, что является очень важной инициативой"

– Ираклий Кобахидзе

Председатель правительства пояснил, что госбанк развития Грузии не будет коммерческим банком, его активность будет связана именно с задачами финансирования и софинансирования бизнес-проектов грузинских компаний.

Таким образом, подчеркнул Ираклий Кобахидзе, правительство добьется оптимизации бюджетных расходов на госуправление.