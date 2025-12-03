Меморандум по проекту Черноморского подводного кабеля подписали Грузия и Румыния

Подписан новый документ в рамках реализации проекта Черноморского подводного кабеля – двусторонний меморандум заключили Грузия и Румыния.

Тбилиси и Будапешт заключили меморандум о грузинско-румынском сотрудничестве с целью развития проекта подводного кабеля в Черном море, подписи под документом поставили гендиректор "Грузинской государственной электросистемы" Вано Зардиашвили и исполнительный директор румынского оператора Transelectrica Штефаница Мунтяну.

Он посвящен рамкам сотрудничества и координации при подготовке и развитии проекта. В частности, соглашение предусматривает возможность договоренности о сотрудничестве при организации исследований, необходимых для реализации проекта. Имеются в виду как физические исследования дна Черного моря, так и финансовые, правовые, экологические и социальные исследования воздействия, которое окажет реализация проекта.

Кроме того, в рамках соглашения стороны договорились о скоординированном обеспечении своего институционального представительства в международных организациях.

Напомним, что соглашение о прокладке кабеля, по которому электричество из Грузии будет поставляться в Европу, власти Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии заключили в декабре 2022 года.