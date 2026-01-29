КСИР задержали танкеры с контрабандным топливом в Персидском заливе

Военно-морские силы КСИР арестовали два танкера, на которых перевозилось контрабандой топливо, – задержание произошло в Персидском заливе.
ВМС Корпуса стражей исламской революции перехватили в Персидском заливе танкеры, нелегально (по информации иранских властей) транспортировавшие топливо, сообщают иранские СМИ.
"По данным КСИР, два перехваченных судна участвовали в контрабанде топлива через воды вокруг острова Фарси"
– агентство Mehr
По сведениям издания, в общей сложности в танкерах находилось более миллиона литров топлива. Экипаж танкеров, состоявший из 15 членов, передан судебным властям.
В публикации уточняется, что задержанные танкеры осуществляли контрабандные перевозки в течение последних месяцев в рамках преступной сети.