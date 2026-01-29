Вестник Кавказа

КСИР задержали танкеры с контрабандным топливом в Персидском заливе

КСИР задержали танкеры с контрабандным топливом в Персидском заливе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Военно-морские силы КСИР арестовали два танкера, на которых перевозилось контрабандой топливо, – задержание произошло в Персидском заливе.

ВМС Корпуса стражей исламской революции перехватили в Персидском заливе танкеры, нелегально (по информации иранских властей) транспортировавшие топливо, сообщают иранские СМИ.

"По данным КСИР, два перехваченных судна участвовали в контрабанде топлива через воды вокруг острова Фарси"

– агентство Mehr

По сведениям издания, в общей сложности в танкерах находилось более миллиона литров топлива. Экипаж танкеров, состоявший из 15 членов, передан судебным властям. 

В публикации уточняется, что задержанные танкеры осуществляли контрабандные перевозки в течение последних месяцев в рамках преступной сети.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
400 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.