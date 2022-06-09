"Демография" в Дагестане: похищено 275 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта

В Дагестане средства, выделенные региону в рамках нацпроекта "Демография", были похищены через схему с маткапиталом, рассказали в МВД РФ.

В Республике Дагестан было похищено свыше 275 млн рублей, которые были выделены в рамках национального проекта "Демография", рассказал начальник ГУЭБиПК МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

Он пояснил, что схему с обналичиванием средств материнского капитала по фиктивным договорам на покупку жилья наладил глава кредитного потребительского кооператива в Дагестане, пишет ТАСС.

"Деньги, выделенные государством в рамках нацпроекта "Демография", оседали в карманах мошенников. Совокупный ущерб превысил 275 млн рублей"

– Андрей Курносенко

Нацпроект "Демография" действовал в России в 2019 по 2024 год, после чего был преобразован в проект "Семья".