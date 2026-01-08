Минкурортов Кубани возглавил Василий Воробьев

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края приказом губернатора региона возглавил Василий Воробьев, за плечами которого два высших образования и ряд важных постов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев произвел новые назначения: так, на пост министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона он назначил Василия Воробьева, сообщает пресс-служба краевой администрации.

"Министром курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края назначен Василий Воробьев. Ранее он занимал должность руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона"

- пресс-служба администрации Кубани

Василий Воробьев родился 27 марта 1992 года в Краснодаре. У него два высших образования – диплом Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, и диплом Кубанского государственного университета по направлению финансовая математика , он - магистр экономики, передает "АиФ-Юг".

Новый министр успел поработать в Фонде микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, в корпорации развития Краснодарского края, где занимал должности заместителя начальника, а затем начальника центра сопровождения инвестиционных проектов гарантийного фонда Краснодарского края.

С 2020 года он руководил департаментом развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона.

Напомним, ранее мы писали о том, что два южных региона России – Краснодарский край и Крым – вошли в топ-5 XI Национального туристического рейтинга 2025, составленного на основании анализа популярности среди отечественных и зарубежных туристов журналом "Отдых в России" совместно с Центром информационных коммуникаций "Рейтинг". Краснодарский край занял третье место, а Крым – пятое.