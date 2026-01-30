Вестник Кавказа

Трамп: надеюсь, мы заключим сделку с Ираном

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном по ядерному вопросу. Ранее в МИД Ирана заявили о возможности договориться с США в короткие сроки.

Лидер США Дональд Трамп выразил надежду на сделку с Ираном

"Надеюсь, мы заключим сделку"

– Дональд Трамп 

По словам Трампа, у побережья Ирана сосредоточена военная флотилия США, в составе которой "самые крупные и наиболее мощные" военные суда в мире. 

Трамп сохранил интригу, прямо не заявив о возможных последствиях срыва соглашения с Ираном, однако при этом не отверг военный сценарий решения проблемы. 

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран настроен заключить сделку с США на равных условиях. По словам Аракчи, этого можно достичь в короткие сроки.

Напомним, что эскалация между Тегераном и Вашингтоном возникла на фоне жесткого подавления антиправительственных протестов в Иране. США выразили поддержку протестующим, Трамп также заявлял о готовности предпринять меры против властей ИРИ. 
 

