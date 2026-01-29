Владимир Путин принял в Кремле Али Лариджани

Президент РФ Владимир Путин сегодня провел в Кремле встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, который находится в России с визитом.

Президент России Владимир Путин сегодня вечером принял в Кремле секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Более подробной информации о встрече не поступало, также не анонсировался и сам визит иранского чиновника в российскую столицу, передает РИА Новости.

Ранее мы писали о том, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи сегодня во время встречи в Стамбуле с турецким коллегой Хаканом Фиданом подтвердил настрой страны на диалог с США по ядерной тематике, отметив, что ИРИ никогда не собиралась создавать ядерное оружие.