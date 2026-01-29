Вестник Кавказа

Владимир Путин принял в Кремле Али Лариджани

Владимир Путин принял в Кремле Али Лариджани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент РФ Владимир Путин сегодня провел в Кремле встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, который находится в России с визитом.

Президент России Владимир Путин сегодня вечером принял в Кремле секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Более подробной информации о встрече не поступало, также не анонсировался и сам визит иранского чиновника в российскую столицу, передает РИА Новости.

Ранее мы писали о том, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи сегодня во время встречи в Стамбуле с турецким коллегой Хаканом Фиданом подтвердил настрой страны на диалог с США по ядерной тематике, отметив, что ИРИ никогда не собиралась создавать ядерное оружие.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
660 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.