Самолет Тбилиси-Москва аварийно сел в Минводах

Самолет Тбилиси-Москва аварийно сел в Минводах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиалайнер российской авиакомпании "Азимут", совершавший сегодня плановый рейс по маршруту Тбилиси-Москва, запросил аварийную посадку в аэропорту Минвод, которая прошла благополучно.

По неясным пока причинам командир воздушного судна SSJ-100 российской авиакомпании "Азимут", выполнявшего штатный авиарейс с пассажирами из Тбилиси в Москву, запросил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Наземные службы воздушной гавани дали "добро" на посадку авиалайнера на запасном аэродроме, посадка прошла в штатном режиме. Чуть позже стало известно, что произошла она по технической причине, другие подробности не раскрываются, передает "АиФ-Ставрополье".

Сейчас авиакомпания готовит резервный борт, который заберет пассажиров в Минводах и доставит их в конечный пункт назначения, добавили в пресс-службе авиакомпании.

