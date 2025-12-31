Власти Грузии объединят два лучших вуза страны

Правительство Грузии после консультаций с ректорами приняло решение объединить два самых известных вуза страны, чтобы улучшить позиции Тбилисского государственного университета в мировом рейтинге.

Вскоре Тбилисский государственный университет (ТГУ) и Грузинский технический университет (ГТУ) объединятся под одним названием - Тбилисский государственный университет им. Иване Джавахишвили, заявил министр образования, науки и молодежи страны Гиви Миканадзе.

"После предварительных консультаций с ректорами мы приняли решение об объединении Тбилисского государственного университета и Грузинского технического университета"

- Гиви Миканадзе

Такой тактический ход позволит ТГУ стать ведущим центром академического и научного развития в регионе и значительно улучшить свои международные рейтинги, пояснил министр, передает Sputnik Грузия.

Сейчас ТГУ - единственный университет Грузии и Южного Кавказа, включаемый в мировой рейтинг университетов Times Higher Education пятый год подряд и входящий в 1,5% лучших университетов мира, он занимает 322-е место в рейтинге лучших мировых университетов U.S.News & World Report 2020 года.

ГТУ же может усилить его позиции как ведущий, и к тому же самый крупный вуз страны, в котором на 11 факультетах обучаются около 25 тысяч студентов.