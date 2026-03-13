Вашингтон требует участия других стран в охране Ормузского пролива

Власти США рассчитывают на то, что другие страны присоединятся к охране судов, проходящих через Ормузский пролив – и даже требуют этого.

Другие страны мира, помимо Америки, должны также участвовать в охране судов, движущихся по Ормузскому проливу, соответствующее заявление сделал постпред США при ООН Майк Уолтц, комментируя озвученное ранее президентом США Дональдом Трампом заявление.

Американский дипломат напомнил, как в 1980-е годы в аналогичной ситуации, когда власти Ирана предприняли попытку остановить важные для всего мира поставки нефти и СПГ, сопровождением своих танкеров занимались силы Франции, Великобритании и СССР.

"И, думаю, именно к этому президент (США Дональд) Трамп призывает мир. Он говорит, что весь мир затронут"

– Майк Уолтц

Постпред подчеркнул, что такое участие в обеспечении безопасного судоходства не просто приветствуется или поощряется – оно необходимо, и США требуют его.

С другой стороны, дипломат заверил, что американские военные будут и далее атаковать ВС ИРИ, в том числе иранские ракетные катера и беспилотники, чтобы Ормузский пролив оставался открытым.