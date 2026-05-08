В КЧР объявлена повышенная опасность схода лавин

В Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение на 12-13 мая в связи с повышенной опасностью схода лавин в горах. Об этом сообщила пресс служба регионального главка МЧС.
"В горах Карачаево-Черкесии на высоте свыше 2000 метров лавиноопасно. Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий"
- МЧС РФ
По данным МЧС снежные лавины могут стать причиной повреждения зданий и сооружений линий связи и электропередач объектов инфраструктуры, а также перекрытия автодорог и мостов.
Специалисты настоятельно рекомендуют местным жителям и туристам не выходить в горы во время непогоды и относиться к мерам горной безопасности с повышенной ответственностью. В целях безопасности следует избегать мест возможного спуска лавин, которые чаще всего сходят на склонах крутизной более 30 градусов.