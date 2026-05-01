Очередная группа переселенцев отправилась в Ходжавенд и Гырмызы Базар

Новая группа бывших вынужденных переселенцев во вторник направилась в город Ходжавенд и поселок Гырмызы Базар, а также в село Ходжавенд.

На нынешнем этапе в город Ходжавенд, поселок Гырмызы Базар и село Ходжавенд отправляются по шесть семей – 24, 24 и 20 человек соответственно, то есть в общей сложности 68 человек.

Уточняется, что переселяемые сегодня – это бывшие вынужденные переселенцы. Ранее они временно размещались в различных регионах Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.