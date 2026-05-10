Москва рассчитывает на укрепление связей между церквями Грузии и РФ после избрания Шио III

Дмитрий Олисов заявил, что Москва надеется на дальнейшее развитие диалога между церквями РФ и Грузии после избрания Шио III на пост главы ГПЦ.

Глава секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии Дмитрий Олисов заявил, что Москва приняла известие об избрании Шио III на пост главы ГПЦ с большим воодушевлением. По словам Олисова, Россия рассчитывает, что деятельность Шио III будет способствовать укреплению диалога между странами.

"В России с большим воодушевлением встретили известие об избрании такого многоопытного архиерея, известного своей отеческой мудростью и бескомпромиссной приверженностью каноническим устоям вселенского Православия. Надеюсь, что ваше предстоящее патриаршее служение также будет способствовать укреплению традиционно доверительных связей между сестринскими церквями России и Грузии"

– Дмитрий Олисов

Напомним, что избрание нового Католикоса-Патриарха состоялось в Грузии в воскресенье. Большинство епископов ГПЦ проголосовали за кандидатуру митрополита Сенакского и Чхороцкуского Шио, который занимал пост местоблюстителя патриаршего престола.