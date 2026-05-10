Вопросы сотрудничества обсудили МВД Грузии и Азербайджана

Представители МВД Азербайджана в ходе поездки в Грузии встретились с местными коллегами. Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества между подразделениями полиции приграничных регионов.

В Кахети прошла встреча представителей МВД Грузии и Азербайджана. Об этом пишут грузинские средства массовой информации.

Азербайджанскую делегацию, состоящую из руководителей полицейских подразделений приграничных регионов двух стран, возглавлял начальник Следственного управления республики Музаффар Мамедов.

В ходе поездки в Кахети азербайджанская делегация провела встречу с директором департамента Центральной криминальной полиции МВД Давид Кикнадзе.

Стороны обратили внимание на важность тесных связей в сфере правоохранительной деятельности между соседними регионами и заявили о готовности активно продолжать совместную работу, направленную на расширение существующих связей.

На встрече также присутствовали главы различных структурных подразделений МВД Грузии. Стороны выразили надежду на то, что правоохранительные органы двух стран продолжат укреплять сотрудничество.