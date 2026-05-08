Эрдоган заявил о необходимости принять новую конституцию Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости принять новую конституцию. Об этом он сообщил на церемонии по случаю 158-й годовщины основания Государственного административного суда и Дня административной юстиции.

"Перед нами открывается возможность построить нашу демократию снизу вверх с помощью новой, всеобъемлющей, либеральной и гражданской конституции"

- Реджеп Тайип Эрдоган

По словам главы государства, Турции необходим новый основной закон, который обеспечит защиту демократии и интересов граждан, а также будет отражать современные общественно-политические реалии республики.

Отметим, что действующая конституция Турции была принята в 1982 году и стала четвертой по счету в истории республики. Самые масштабные поправки были приняты по итогам референдума 2017 года, когда страна перешла от парламентской к президентской форме правления.