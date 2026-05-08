Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о возможности смены власти в Иране, однако этот сценарий, по словам политика, может не реализоваться.

"Возможно ли это? Да. Гарантировано ли это? Нет"

– Биньямин Нетаньяху

По словам Нетаньяху, внутри иранской политической системы в настоящий момент нет единства, а верховный лидер ИРИ Моджтаба Хаменеи пока не обладает тем влиянием, какое было у его отца, аятоллы Али Хаменеи.

Премьер Израиля также отметил, что военное командование страны осознало риски, связанные с Ормузском проливом, только после начала военных действий.