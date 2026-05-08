Вестник Кавказа

Нетаньяху заявил о возможности смены власти в Иране

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Биньямин Нетаньяху заявил, что власть в Тегеране может смениться, однако гарантировать это нельзя. Политик также отметил, что внутри иранской политической системы существуют разногласия.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о возможности смены власти в Иране, однако этот сценарий, по словам политика, может не реализоваться. 

"Возможно ли это? Да. Гарантировано ли это? Нет"

– Биньямин Нетаньяху

По словам Нетаньяху, внутри иранской политической системы в настоящий момент нет единства, а верховный лидер ИРИ Моджтаба Хаменеи пока не обладает тем влиянием, какое было у его отца, аятоллы Али Хаменеи. 

Премьер Израиля также отметил, что военное командование страны осознало риски, связанные с Ормузском проливом, только после начала военных действий.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1020 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.