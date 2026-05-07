США ввели антииранские санкции против китайских компаний

Соединенные Штаты ввели рестрикции против китайских компаний за передачу спутниковых снимков американских военных объектов Ирану.

Против китайских компаний были введены американские санкции, сообщили в Госдепе США.

Уточняется, что санкции были введены против четырех компаний, которые осуществляли передачу Ирану спутниковых изображений американских военных баз на Ближнем Востоке.

Как сообщили в Госдепе, в частности, рестрикции введены были против компаний Meentropy Technology (MizarVision) и Earth Eye (TEE).

В санкционном списке также оказалась корпорация Chang Guang Satellite Technology. Согласно американским данным, она передавала данные о расположении ближневосточных баз США не только Ирану, но и йеменским хуситам.