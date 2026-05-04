Российская дзюдоистка получила "серебро" Большого шлема

Спортсменка из России Дали Лилуашвили заняла второе место на турнире Большого шлема по дзюдо. Соревнования в настоящее время проходят в казахстанской Астане.

Уточняется, что в финале весовой категории до 63 кг Лилуашвили уступила "золото" Энхриилен Лхагватоо из Монголии.

Российская спортсменка вела со счетом 1:0, но получила "желтую карточку" (шидо) за три секунды до завершения поединка.

Ранее Дали Лилуашвили уже завоевывала серебро Большого шлема, сегодня она стала трехкратной серебряной призеркой.

Также она побеждала на Кубке Европы и выигрывала Кубок Азии.

Напомним, турнир Большого шлема проходит в Астане с 8 по 10 мая.