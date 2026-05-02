Дзюдоист из Дагестана Чопанов назвал главную цель своей карьеры

© Фото: Ангелина Жесткая/ “Вестник Кавказа“
Дагестанский дзюдоист Чопанов, ранее ставший чемпионом Европы, назвал олимпийское золото своей главной целью.

Мурад Чопанов, который ранее выиграл чемпионат Европы по дзюдо в Тбилиси, назвал приоритетную задачу своей спортивной карьеры. По словам Чопанова, он намерен завоевать золотую медаль Олимпиады. 

"Мы здесь все, чтобы выиграть Олимпиаду. Это конечная точка. Ты выиграл Олимпиаду - считай, прошел этот вид спорта, - сказал Чопанов. - Дальше уже можешь полностью расслабиться. Ты олимпийский чемпион, что еще нужно? Сколько бы ни было чемпионатов Европы или мира, все равно Олимпиада - главная цель"

– Мурад Чопанов 

По словам 27-летнего спортсмена из Дагестана, он полностью погружен в подготовку к главным стартам в карьере. 

Напомним, что Мурад Чопанов добыл первое в своей карьере золото на чемпионате Европы в Тбилиси, одолев в финальном поединке финна Луукаса Саха. 

Отметим, что сборная России по дзюдо в ноябре была возвращена на международные турниры по результатам голосования в исполкоме Международной федерации дзюдо.

