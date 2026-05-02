Дзюдоист из Дагестана Чопанов назвал главную цель своей карьеры

Дагестанский дзюдоист Чопанов, ранее ставший чемпионом Европы, назвал олимпийское золото своей главной целью.

Мурад Чопанов, который ранее выиграл чемпионат Европы по дзюдо в Тбилиси, назвал приоритетную задачу своей спортивной карьеры. По словам Чопанова, он намерен завоевать золотую медаль Олимпиады.

"Мы здесь все, чтобы выиграть Олимпиаду. Это конечная точка. Ты выиграл Олимпиаду - считай, прошел этот вид спорта, - сказал Чопанов. - Дальше уже можешь полностью расслабиться. Ты олимпийский чемпион, что еще нужно? Сколько бы ни было чемпионатов Европы или мира, все равно Олимпиада - главная цель"

– Мурад Чопанов

По словам 27-летнего спортсмена из Дагестана, он полностью погружен в подготовку к главным стартам в карьере.

Напомним, что Мурад Чопанов добыл первое в своей карьере золото на чемпионате Европы в Тбилиси, одолев в финальном поединке финна Луукаса Саха.

Отметим, что сборная России по дзюдо в ноябре была возвращена на международные турниры по результатам голосования в исполкоме Международной федерации дзюдо.