План Ирана по урегулированию неприемлем – Трамп

Президент Соединенных Штатов заявил о том, что ознакомился с планом Тегерана по завершению ирано-американского конфликта, и назвал его неприемлемым.

Американский лидер Дональд Трамп дал комментарии относительно нового предложения Ирана по мирному урегулированию, выступив в эфире израильской гостелерадиокомпании Kan.

Он отметил, что внимательно изучил все 14 пунктов мирного плана, которые были переданы американской стороне через пакистанских посредников.

По словам Трампа, он воспринял их "крайне негативно" и счел план неприемлемым.

"Я изучил новое предложение Ирана, и оно для меня неприемлемо"

— Дональд Трамп

Напомним, ранее стало известно о том, что иранская сторона предложила Вашингтону план, состоящий из 14 пунктов, который предполагает полное завершение войны.

По его условиям, все ключевые вопросы должны быть решены через 30 дней.