Токаев примет участие в праздновании Дня Победы в Москве

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев будет участвовать в торжественных мероприятиях, запланированных в Москве в 81-ю годовщину Великой Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь главы казахстанского государства Айбек Смадияров.

По его словам, в Кремле заявили об удовлетворении в связи с данным решением Токаева. В Москве назвали планы президента Токаева совершить рабочий визит в Россию "дружественным шагом", добавил Смадияров.

Пресс-секретарь уточнил, что запланирована встреча президентов России Владимира Путина и Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Ранее сообщалось, что на параде Победы в Москве в 2026 году будут присутствовать также главы Абхазии, Южной Осетии, Лаоса, Малайзии, Словакии, Беларуси и Республики Сербской. Стоит отметить, что в российскую столицу вылетел также президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, его участие в праздновании не анонсировалось.