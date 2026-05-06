Власти Армении хотят усидеть на двух стульях – Ушаков

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал ситуацию с позицией нынешнего руководства Армении, которое пытается, по его выражению, усидеть на двух стульях.

Ереван в данный момент предпринимает попытки усидеть на двух стульях, такое заявление сделал помощник президента России Юрий Ушаков.

"К сожалению, в Ереване пытаются по-прежнему придерживаться политики, как я сказал бы, сидения на двух стульях. Насколько долго так можно в такой позе, так сказать, пребывать, я не знаю"

– Юрий Ушаков

Помощник главы государства обратил внимание на то, что такая позиция армянских властей негативно влияет на развитие российско-армянских отношений, которые приносят большую пользу и Москве, и Еревану.

Ушаков напомнил, что развитием своей экономики, которое сейчас особенно активно, Армения обязана успешным взаимоотношениям с РФ и взаимодействию в рамках ЕАЭС.

Дипломат также напомнил, что в начале прошлого месяца между Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоялись серьезные переговоры, в ходе которых главы государств расставили все точки над i.