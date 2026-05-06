Власти Армении хотят усидеть на двух стульях – Ушаков

Ереван в данный момент предпринимает попытки усидеть на двух стульях, такое заявление сделал помощник президента России Юрий Ушаков.
"К сожалению, в Ереване пытаются по-прежнему придерживаться политики, как я сказал бы, сидения на двух стульях. Насколько долго так можно в такой позе, так сказать, пребывать, я не знаю"
– Юрий Ушаков
Помощник главы государства обратил внимание на то, что такая позиция армянских властей негативно влияет на развитие российско-армянских отношений, которые приносят большую пользу и Москве, и Еревану.
Ушаков напомнил, что развитием своей экономики, которое сейчас особенно активно, Армения обязана успешным взаимоотношениям с РФ и взаимодействию в рамках ЕАЭС.
Дипломат также напомнил, что в начале прошлого месяца между Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоялись серьезные переговоры, в ходе которых главы государств расставили все точки над i.