В День Победы в Москве отключат мобильный интернет и СМС

9 мая в Москве отключат мобильный интернет, а также ограничат возможность отправки СМС. Ограничения интернета затронут в том числе "белый список" сайтов.

Также жители временно не смогут отправить СМС. 

"9 мая доступ к мобильному интернету — в том числе к "белому списку" сайтов — и сервисам обмена СМС в Москве будут временно ограничены"

– Минцифры 

При этом отмечается, что домашний интернет и Wi-Fi будут доступны жителям столицы. 

Ограничения интернета и связи на 7 и 8 мая не планируются, хотя не исключается вероятность оперативных отключений в случае угрозы безопасности. 

Напомним, что парад Победы в этом году пройдет в Москве без военной техники. Кремль объяснил это решение сохранением террористической угрозы, а также тем фактом, что этот год не юбилейный. 

