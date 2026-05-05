В День Победы в Москве отключат мобильный интернет и СМС

В День Победы (9 мая) в Москве ограничат доступ к мобильному интернету, поведали в Минцифры.
Как уточнили в ведомстве, ограничения относятся в том числе к сайтам из "белого списка". Также жители временно не смогут отправить СМС.
"9 мая доступ к мобильному интернету — в том числе к "белому списку" сайтов — и сервисам обмена СМС в Москве будут временно ограничены"
– Минцифры
При этом отмечается, что домашний интернет и Wi-Fi будут доступны жителям столицы.
Ограничения интернета и связи на 7 и 8 мая не планируются, хотя не исключается вероятность оперативных отключений в случае угрозы безопасности.
Напомним, что парад Победы в этом году пройдет в Москве без военной техники. Кремль объяснил это решение сохранением террористической угрозы, а также тем фактом, что этот год не юбилейный.