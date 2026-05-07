Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили судоходство в Ормузском проливе

В ходе телефонного разговора главы МИД России и Саудовской Аравии обсудили безопасность судов и правила навигации в Ормузском проливе.

Состоялся телефонный разговор между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Во время разговора главы ведомств подробно обсудили текущую обстановку. Главной темой стало обеспечение безопасности движения торговых судов в Ормузском проливе.

Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан отдельно подчеркнули, что режим свободы судоходства через Ормузский пролив необходимо полностью восстановить в том виде, в каком он был до начала конфликта.

Представители России и Саудовской Аравии сошлись во мнении, что проход кораблей должен осуществляться по тем же правилам, которые действовали до конца февраля.

Также стороны отметили необходимость возобновить усилия для долгосрочной нормализации отношений между Ираном и арабскими монархиями.