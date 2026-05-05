Масуд Пезешкиан встретился с Моджтабой Хаменеи

© Фото: Сайт президента Ирана
Масуд Пезешкиан провел встречу с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. Президент ИРИ рассказал об атмосфере встречи и личных качествах нового лидера страны.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи провели встречу, информирует пресс-служба президента ИРИ. 

Подробности разговора не приводятся, однако сообщается, что Пезешкиан поделился информацией о личностных и управленческих качествах Моджтабы Хаменеи, который в марте был избран на пост верховного лидера после гибели его отца Али.  

"Указав на недавнюю встречу с верховным лидером Моджтабой Хаменеи, президент Ирана рассказал о царившей атмосфере этой встрече, а также о его личностных, моральных и управленческих качествах"

– пресс-служба Масуда Пезешкиана 

По словам президента Ирана, новый верховный лидер страны показал себя в общении "очень человечным, искренним и скромным".

Ранее СМИ сообщали, что после начала войны Ирана с США и Израилем власть в Тегеране оказалась сосредоточена в руках командиров КСИР, которые якобы оттеснили от управленческих рычагов официальных руководителей страны. В офисе Пезешкиана опровергли эту информацию.

