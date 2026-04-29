В Кремле назвали сложным процесс украинского урегулирования

Выход на мирное соглашение Москвы и Киева является непростым путем со "сложными деталями", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о готовности представителей Вашингтона быть посредниками в переговорах по украинскому урегулированию только при наличии прогресса.

"Тема украинского урегулирования слишком сложная. И выход на соглашение, на мирное соглашение - это очень долгий, со сложными деталями, путь"

– Дмитрий Песков

Тем не менее, российская сторона солидарна с мнением американского президента Дональда Трампа и также выражает надежду на то, что стороны достигнут соглашения по урегулированию.

Все это – вопрос времени, отметил Песков в интервью "Вестей", пока что американская сторона несколько спешит.

Напомним, в настоящее время между Москвой и Киевом было объявлено перемирие в связи с празднованием 81-летия Великой Победы.