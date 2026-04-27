Ингушетия примет театральный форум "Национальное единство"

Ингушетия в этом году станет площадкой проведения театрального форума "Национальное единство". В мероприятии примут участие начинающие деятели сцены из регионов Северного Кавказа, рассказал глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Межрегиональный молодежный театральный форум приурочен к Году единства народов России и включен в основной план мероприятий, посвященных 150-летию Союза театральных деятелей России"
– Махмуд-Али Калиматов
Мероприятие соберет молодые таланты регионов Северного Кавказа – актеров, режиссеров, театральные труппы. Ребята получат возможность продемонстрировать свои таланты, обменяться опытом, встретиться с профессионалами сцены.
Грядущий форум – это ряд мастер-классов, дискуссионных площадок, творческих встреч. Гостями форума станут свыше 100 артистов и режиссеров.