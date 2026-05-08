Нефть марок Brent и WTI выросла в цене почти на 5%

Нефть марок Brent и WTI начала стремительно расти. По данным торгов на бирже ICE, фьючерсы Brent с поставкой в июле показали рост в 4,6%.

На пике стоимость Brent составляла почти $106 за баррель. Позднее рост снизился до 4,3%, цена за баррель составила $105,65.

Фьючерсы WTI с поставкой в июне продемонстрировали подорожание почти на 5%. Сейчас "черное золото" этой марки котируется в районе $100 за баррель.

Новый скачок цен происходит на фоне новостей о жесткой реакции лидера США Дональда Трампа на иранский ответ по мирному проекту США.