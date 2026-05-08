Катар предупредил Иран о недопустимости использования Ормуза как рычага

Блокада Ираном Ормузского пролива и использования ситуации как рычага, согласно позиции Катара, не принесет пользы и лишь усугубит и без того острый ближневосточный кризис.

Используя возможность перекрывать Ормузский пролив в качестве рычага Тегеран только обостряет ситуацию на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел ИРИ Аббасом Аракчи.

АльТани подчеркнул важность принципа свободы судоходства, который действует с давних пор, обратил внимание на неприемлемость его нарушения.

"Закрытие Ормузского пролива и использование его в качестве рычага давления лишь усугубит кризис и поставит под угрозу интересы стран региона"

– МИД Катара

Катарский политик также выразил поддержку попыткам улаживания конфликта между Тегераном и Вашингтоном.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что иранская сторона передала посреднику-Пакистану ответ на предложения США. Исламабад со своей стороны уже направил их в Вашингтон.