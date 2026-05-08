Женщина попала в больницу после крупного пожара на рынке под Пятигорском

В результате крупного пожара на широко известном рынке "Лира" под Пятигорском (Ставропольский край) попала в больницу с ожогами продавец, об этом рассказал глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

"В результате возгорания на рынке "Лира" пострадала продавец. Предварительный диагноз – ожоги второй степени"

– Николай Бондаренко

По его словам, медпомощь ей была оказана оперативно – сразу же на месте медиками "скорой помощи". В данный момент, добавил глава округа, за состоянием пострадавшей следят врачи.

Бондаренко пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления.

Напомним, что общая площадь пожара на рынке "Лира", когда он был локализован, достигла 1,3 тыс кв м.

Ранее Бондаренко сообщил также, что, по предварительной оценке, пожар так или иначе затронул порядка 100 контейнеров.

Как заявили в прокуратуре Ставропольского края, в качестве предварительной версии причины пожара рассматривается короткое замыкание.