Вестник Кавказа

Нового Патриарха выберут в Грузии завтра

Цминда Самеба
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Грузии завтра состоится избрание нового Католикоса-Патриарха Грузинской православной церкви. Церковные власти Грузии рассказали подробности.

В понедельник в Грузии пройдет процесс избрания нового главы Грузинской православной церкви, о его подробностях поведали в Патриархии.

Выборы пройдут в кафедральном соборе Самеба в Тбилиси. В них примут участие порядка 1,2 тыс делегатов со всей страны. Им предстоит сделать выбор из трех кандидатов.

Попасть внутрь собора можно будет по особым пропускам. Во двор же смогут зайти все, кто пожелает.

Делегатов начнут регистрировать в 10:00 по местному времени (09:00 мск), процесс займет два часа. Затем стартует голосование.

Кто стал новым Католикосом-Патриархом Грузии, объявят в тот же день. Будет озвучена и дата интронизации.

По словам главы службы по связям с общественностью патриархии Андрии Джагмаидзе, начало процесса и оглашение результатов будет транслироваться в прямом эфире. Подсчет голосов будет вестись в закрытом режиме.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1065 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.