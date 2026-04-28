Нового Патриарха выберут в Грузии завтра

В Грузии завтра состоится избрание нового Католикоса-Патриарха Грузинской православной церкви. Церковные власти Грузии рассказали подробности.

Выборы пройдут в кафедральном соборе Самеба в Тбилиси. В них примут участие порядка 1,2 тыс делегатов со всей страны. Им предстоит сделать выбор из трех кандидатов.

Попасть внутрь собора можно будет по особым пропускам. Во двор же смогут зайти все, кто пожелает.

Делегатов начнут регистрировать в 10:00 по местному времени (09:00 мск), процесс займет два часа. Затем стартует голосование.

Кто стал новым Католикосом-Патриархом Грузии, объявят в тот же день. Будет озвучена и дата интронизации.

По словам главы службы по связям с общественностью патриархии Андрии Джагмаидзе, начало процесса и оглашение результатов будет транслироваться в прямом эфире. Подсчет голосов будет вестись в закрытом режиме.