Трамп обещал Нетаньяху решить вопрос с иранским ураном

Глава Белого дома заверил лидера Израиля, что США не пойдут на компромисс по вопросу обогащения урана в Иране, сообщают израильские СМИ.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в рамках ядерного соглашения с Ираном компромисса по вопросу обогащенного урана не будет, передает 13-й канал телевидения Израиля.

Согласно сообщению, израильское руководство внимательно следит за тем, какое решение примет Трамп по переговорам с Исламской Республикой.

В последние дни позиции израильской армии и разведки в отношении Ирана стали более жесткими, они были представлены Нетаньяху в ходе последних обсуждений, сообщает 13-й канал. В армии Израиля видят в нынешнем состоянии военных возможностей Ирана "оперативную возможность" для возобновления ударов и "завершения миссии". Новый виток конфликта поможет ускорить падение режима в Иране, считают в "Моссаде". Нетаньяху при этом старается действовать более аккуратно, чтобы не создать впечатления давления на Вашингтон по теме новых ударов по Ирану.

Ранее в Белом доме сообщили, что переговоры с Ираном идут хорошо, по словам Трампа, война может "быстро закончиться". При этом Иран пока не передал США ответ на полученное ранее предложение.