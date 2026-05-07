Ильхам Алиев: сегодняшний Азербайджан – творение Гейдара Алиева

Сегодня исполнилось 103 года со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. По этому случаю президент республики и первая леди разместили в социальных сетях праздничные сообщения.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди, первый вице-президент Мехрибан Алиева опубликовали сообщения в соцсетях по случаю 103-летней годовщины со дня рождения общенационального азербайджанского лидера Гейдара Алиева.

Публикация Ильхама Алиева обращает внимание на роль Гейдара Алиева в формировании современного политического и экономического облика Азербайджана.

"Если бы общенациональный лидер Гейдар Алиев видел сегодняшний Азербайджан, он был бы рад. Уверен, что его душа радуется, потому что сегодняшний Азербайджан – это его творение"

– Ильхам Алиев

Публикация Мехрибан Алиевой посвящена сохранению в республике памяти об общенациональном лидере.

"Гейдар Алиев – 103. Светлая, добрая память о великой личности навсегда сохранится в наших сердцах. Помним, любим, чтим"

– Мехрибан Алиева