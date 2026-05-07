США озвучили статистику морской блокады Ирана

70 танкеров и 62 других корабля были не допущены американскими войсками до выхода из портов Ирана либо до входа в них за 26 дней морской блокады, рассказали в ближневосточном штабе армии США.

Центральное командование американской армии в ближневосточном регионе раскрыло данные об эффективности морской блокады Ирана, введенной 26 дней назад, 13 апреля. Согласно его статистике, за это время не позволили 62 кораблям покинуть иранские воды либо войти в порты Исламской Республики.

Уточняется, что 58 гражданских кораблей – сухогрузов и контейнеровозов – были не допущены к Ирану или к выходу из Ирана, а еще четыре были повреждены при попытке преодолеть блокаду.

В эту статистику не входят нефтяные танкеры, которые представители США считают отдельно: накануне они заявили, что перехватили порядка 70 связанных с ИРИ танкеров с общей мощностью 166 млн баррелей нефти.

Также командование озвучило и данные по вовлеченности американских войск в морскую блокаду Ирана: ее обеспечивают 2 авианосца, 3 корабля морской пехоты, 12 эсминцев, неназванное число минных тральщиков, и порядка сотни единиц авиации, куда входят как истребители, так и вертолеты и БПЛА.