Подачу газа, света и тепла полностью восстановили в Дагестане

МЧС РФ сообщило о возвращении газа, света и тепла в дома в Дагестане, пострадавшие в результате подтоплений. Согласно последним данным, подтопленными в республике оказались почти 10 тыс жилых домов.

"В пострадавших районах Дагестана полностью восстановлены энерго-, газо-, теплоснабжение и связь. Завершается восстановление водоснабжения, продолжается восстановление транспортного сообщения на участках дорог муниципального значения. Очищаются русла рек Акташ и Тарнаирка"

– МЧС РФ

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в населенных пунктах Хасавюртовского и Гумбетовского районов расчистили от ила социально значимые объекты и жилые дома.

Напомним, сильные дожди, обрушившиеся на Дагестан в конце марта и начале апреля, привели к масштабному наводнению. В связи с этим на территории республики был введен режим ЧС федерального уровня.