Подачу газа, света и тепла полностью восстановили в Дагестане

В Дагестане полностью восстановили газо-, энерго- и теплоснабжение в пострадавших от подтоплений районах. Об этом рассказали 8 мая в МЧС России.
"В пострадавших районах Дагестана полностью восстановлены энерго-, газо-, теплоснабжение и связь. Завершается восстановление водоснабжения, продолжается восстановление транспортного сообщения на участках дорог муниципального значения. Очищаются русла рек Акташ и Тарнаирка"
– МЧС РФ
Кроме того, в ведомстве сообщили, что в населенных пунктах Хасавюртовского и Гумбетовского районов расчистили от ила социально значимые объекты и жилые дома.
Напомним, сильные дожди, обрушившиеся на Дагестан в конце марта и начале апреля, привели к масштабному наводнению. В связи с этим на территории республики был введен режим ЧС федерального уровня.