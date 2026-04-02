Анкара планирует завершить работы по Зангезурскому коридору за 4-5 лет

Власти Турции рассчитывают на выполнение всех оставшихся работ по турецкой части Зангезурского коридора в течение четырех-пяти лет.

Работы по созданию турецкой части Зангезурского коридора будут произведены в течение 4–5 лет, такие сроки озвучил глава министерства транспорта и инфраструктуры Турции Абдулькадир Уралоглу.

Он уточнил, что работы в рамках проекта уже стартовали.

"Недавно мы встретились в Германии с моим азербайджанским коллегой Рашадом Набиевым и обсудили ряд вопросов"

– Абдулькадир Уралоглу

Турецкий министр напомнил, что Азербайджан также уже проводит работы на отрезке Зангезурского коридора в Нахчыване.

По его словам, когда коридор будет достроен, всего участники проекта смогут полноценно использовать его.