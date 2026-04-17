Сахиба Гафарова: Азербайджан важен для развития связей Востока и Запада

О значимой роли Азербайджана в поддерживании коммуникаций между Востоком и Западом рассказала спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова.

Азербайджан имеет большое значение для развития транспортных коммуникаций между Востоком и Западом, в том числе в рамках проекта Среднего коридора, такое заявление сделала председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова на I Саммите председателей парламентов стран-членов и партнеров Парламентской ассамблеи Средиземноморья.

Она пояснила, что эти шаги помогают упрочению сотрудничества и укреплению экономической устойчивости.

Председатель парламента Азербайджана указала на то, что в последние 20 лет Парламентская ассамблея Средиземноморья обрела статус значимой платформы для межпарламентского диалога, развития мира и стабильности.

Сахиба Гафарова уточнила, что Азербайджан, даже будучи расположенным вне Средиземноморского региона, поддерживает близкие связи со странами этого региона и Персидского залива, делает вклад в мировую энергобезопасность, диверсифицируя маршруты поставок.

Она добавила, что парламентская дипломатия должна помогать конструктивному сотрудничеству даже если между сторонами имеются разногласия.

Кроме того, Сахиба Гафарова дала высокую оценку решению о предоставлении законодательным органам Азербайджана и Армении статуса наблюдателя в Ассамблее, отметив, что этот шаг может помочь развитию диалога и укреплению доверия между Баку и Ереваном.