Вестник Кавказа

Сахиба Гафарова: Азербайджан важен для развития связей Востока и Запада

Гафарова Сахиба
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
О значимой роли Азербайджана в поддерживании коммуникаций между Востоком и Западом рассказала спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова.

Азербайджан имеет большое значение для развития транспортных коммуникаций между Востоком и Западом, в том числе в рамках проекта Среднего коридора, такое заявление сделала председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова на I Саммите председателей парламентов стран-членов и партнеров Парламентской ассамблеи Средиземноморья.

Она пояснила, что эти шаги помогают упрочению сотрудничества и укреплению экономической устойчивости.

Председатель парламента Азербайджана указала на то, что в последние 20 лет Парламентская ассамблея Средиземноморья обрела статус значимой платформы для межпарламентского диалога, развития мира и стабильности.

Сахиба Гафарова уточнила, что Азербайджан, даже будучи расположенным вне Средиземноморского региона, поддерживает близкие связи со странами этого региона и Персидского залива, делает вклад в мировую энергобезопасность, диверсифицируя маршруты поставок.

Она добавила, что парламентская дипломатия должна помогать конструктивному сотрудничеству даже если между сторонами имеются разногласия.

Кроме того, Сахиба Гафарова дала высокую оценку решению о предоставлении законодательным органам Азербайджана и Армении статуса наблюдателя в Ассамблее, отметив, что этот шаг может помочь развитию диалога и укреплению доверия между Баку и Ереваном.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
915 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.