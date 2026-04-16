Ален Симонян: переговоры с Сахибой Гафаровой прошли хорошо

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян дал высокую оценку состоявшейся сегодня в Стамбуле встрече со спикером Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой.

"Встреча прошла хорошо"

– Ален Симонян

Армянский политик подчеркнул, что в ходе беседы не всплыло никаких разногласий, напротив, стороны проявили взаимопонимание, обратили внимание на сотрудничество и обсудили планы на дальнейшее развитие отношения.

Спикер парламента Армении в интервью азербайджанскому телеканалу Real TV указал на то, что ни одного камня преткновения в ходе не обнаружилось, и выразил надежду на то, что в дальнейшем их также не будет.

Кроме того, председатель законодательного органа Армении заявил о необходимости развития двусторонней торговли.

"Насколько мне известно, предприниматели, правительства и соответствующие структуры уже работают в этом направлении, и это очень хорошо. Эту работу необходимо продолжать и углублять в интересах обеих стран"

– Ален Симонян

Политик также высоко оценил взаимные визиты представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении.

Напомним, что Сахиба Гафарова и Ален Симонян встретились сегодня на полях 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Стамбуле.