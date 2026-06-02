Египет заинтересован в расширении присутствия SOCAR на своем рынке

В рамках активизации долгосрочного партнерства Азербайджана и Египта в нефтегазовой сфере, компания SOCAR получила предложение расширить присутствие на рынке Египта.

Азербайджан и Египет могут расширить партнерство в нефтегазовой сфере, этот вопрос обсудили на встрече, состоявшейся на полях Бакинской энергетической недели, министр нефти Египта Карим Бадави и вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльшад Насиров. Об этом сообщает ECO FIN Agency со ссылкой на министерство нефти Египта.

"Стороны сосредоточили обсуждения на активизации долгосрочного стратегического партнерства между двумя странами и расширении его масштабов"

– ECO FIN Agency

Египетский министр отметил, что в его стране имеется развитая инфраструктура нефтепереработки, транспортировки, хранения и экспорта. Эти активы он предложил взять за основу для расширения сотрудничества с SOCAR.

Также Бадави указал на инвестиционные возможности в области разведки, разработки и добычи углеводородов, и пригласил компанию SOCAR расширить присутствие на рынке Египта.

Ранее в марте в Каире стороны заключили рамочное соглашение, охватывающее такие области сотрудничества, как поставки СПГ, нефти и нефтепродуктов, инвестиции и обучение персонала.